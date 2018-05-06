السعودية.. طفلة دخلت المستشفى تمشي وخرجت جثة هامدة

فشل الأطباء في #السعودية في إنقاذ طفلة دخلت المستشفى في حالة ارتفاع بدرجة حرارة جسمها، فلم تمكث سوى 20 دقيقة على السرير الأبيض حتى فارقت الحياة، بحسب ما نقل والدها محمد الكثيري.

والد الطفلة عائشة ذات العاملين والنصف روى لـ"العربية.نت" قصة ابنته التي نازعت الموت أمام ناظريه، متهما المستشفى بالإهمال، قائلا: "كانت ابنتي تعاني من حرارة مرتفعة "سخونة"، واستمرت الحرارة مع استفراغ متكرر منذ يومين، بعدها شعرنا بعدم تحسنها من المسكنات التي أعطيناها لها في المنزل، أخذتها إلى المستشفى ودخلنا على الطبيب، وبوضعه السماعة على صدرها، قرر صرف مغذٍّ وحقنة، وبعد صرفهما مرت 20 دقيقة وهي في حالة هيجان وبكاء، واصفر وجهها وتغيرت تصرفاتها، لتنازع فيها ابنتي الموت أمام عيني وبجانبي أمها حتى فارقت الحياة".

وأشار إلى أن الطبيب لم يجرِ لها أي تحاليل مخبرية، أو فحصا للدم، وإنما وصف لها "إبرة الموت التي قتلت ابنتي"، ما يؤكد وجود جرعة زائدة أو خطأ في الإبرة، ليقوم الأب بالركض بين ممرات المستشفى يريد إنقاذها، في حين أن ابنته الصغيرة تحاول نزع المغذي من جسدها وكأنها تعلم أن ذلك سبب لموتها.

وأضاف: "مؤمن بقضاء الله وقدره، ولكن التسيب والإهمال في مستشفى على الحد الجنوبي، ويلجأ إليه المصابون في المنطقة الحدودية، ويعجز عن علاج ابنتي، يحتاج إلى وقفة جادة لمعالجة ذلك"، وأكد الكثيري مطالبته حق ابنته لحين معرفة الأسباب ووجود خطأ طبي من عدمه، مرددا في حديثه "ابنتي جاءت تمشي على قدميها وخرجت من المستشفى جثة هامدة".

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم صحة جازان نبيل غاوي، قضية "عائشة" جارٍ التحقق في الإجراءات المتخذة مع الحالة، علماً بأن الشؤون الصحية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية في حالة رصد أي تقصير أو إهمال في التعامل مع الحالة.