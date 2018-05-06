تفاصيل نسائية خاصة تنظم قيادة المرأة للسيارة بالسعودية

أكد مدير الإدارة العامة للمرور بالسعودية، اللواء محمد بن عبدالله البسامي، اكتمال تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة للمركبات في المملكة، مشيراً إلى تدشين عدة مدارس نموذجية لتعليم القيادة بالتعاون مع بعض الجامعات السعودية.

وقال البسامي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن الأمر الكريم 905 وتاريخ 6/1/1439هـ كان واضحاً، وهو تطبيق نظام المرور للذكور والإناث على حد سواء، ولذا المرور سيتعامل وفقاً لما سبق الإشارة مع قائد المركبة أياً كان، وليس هناك استثناء لأحد، النظام واضح وسيطبق على الجميع دون استثناء.



وأضاف مدير الإدارة العامة للمرور بالسعودية "تشارك المرأة حالياً في المهام المرورية الخاصة برصد مخالفات عدم ربط الحزام واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، كما يتم العمل على تدريب عدد من العناصر النسائية للمشاركة في الأعمال الميدانية والإدارية، وإن شاء الله يكون للعنصر النسائي دور فاعل في المرحلة القادمة".