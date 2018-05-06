شاهد.. رسالة محمد عبده المؤثرة لشباب وبنات السعودية

أبدى فنان العرب #محمد_عبده في الأيام الماضية اهتماماً كبيراً بالفتيات في السعودية، من خلال رسالتين أظهر فيهما عطف الأبوة وشعوره بحجم المسؤولية الاجتماعية كنجم وصوت وطني مؤثر، كان فيهما بعيداً عن الغناء أقرب إلى القلب، الأولى كانت عبر مقطع فيديو وجه فيه بمراعاة البنات أثناء قيادة السيارات وقال: "بكرة بنتي وبنتك تسوق وعايلتي وعايلتك حتسوق.. وتكون عندنا مسؤولية كبيرة جداً إننا إحنا نحافظ ونكون قد المسؤولية، نحافظ على رقينا ونثبت أننا عالم متحضرة".

وعاد #فنان_العرب في حدث تاريخي آخر بحضور النساء حفلته في جدة للمرة الأولى، وبعد تحيته للحضور وقف أمام المايك وقال: "بناتنا اليوم وعوايلنا هم ضيوف شرف الشباب، قد إيش التجربة جميلة، وقد إيش احنا نكون أجمل ونبيّض وجوهنا أمام اللي أعطونا الفرصة، اللي أعطونا الفرصة وجوههم بيضاء وقلوبهم بيضاء"، وخاطب البنات: "الشباب في تجربتهم سواء في الشارع بالسواقة أو حضوركم المناسبات، #الشباب سيفرشون لكم الورد، ويكونوا أول راعين لكم ومنتبهين عليكم، وعلى مصلحتكم"، محمد عبده تجلى في لقطة أخرى تحديداً في أغنية "يا مستجيب للداعي" عندما استبدل "واشفي جميع أوجاعي" ب"احفظ جميع عيالي" وسط تصفيق وتحية من الجمهور في لقطة حضارية للرجل الذي ساهم في تشكيل وجدان السعوديين على مدار عقود وتأسيس مفاهيم جديدة للحب والتقدير عبر الأغنية، حديث فنان العرب أوجد مساحة من الثقة بين الجنسين في التحلي بالأخلاق والقيم التي تربوا عليها.