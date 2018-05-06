عزف وطرب في سجن الحاير بالرياض

قام #سجن_الحاير في مدينة #الرياض بتطبيق برامج متعددة، من أبرزها إدارة الوقت، والهدف منها إصلاح الموقوفين بقضايا الإرهاب، وتخليهم عن أفكارهم المتطرفة قبل عودتهم للمجتمع، البعض منهم احترف النِجارة والزراعة، وآخرون وجدوا في الموسيقى الملاذ المناسب. وهذا هو التقرير الأول من سلسلة تقارير خاصة من سجن الحاير مع الزميل محمد اليوسي.

وداخل السجن التقينا شاباً وجد في الموسيقى والعزف على آلة العود ملاذاً لتقضية وقته، حيث أتاحت إدارة السجن، من خلال برنامج إدارة الوقت، للموقوفين الفرصة لتنمية مواهبهم والتعلم، والهدف من ذلك كله إصلاح الموقوف وتخليه عن الأفكار المتطرفة التي قادته إلى هذا السجن.

في الجانب الآخر من السجن نجد شابا يمارس عملية بناء المنازل الطينية، ويشارك مع مجموعة من الموقوفين في إعداد قوالب البناء الطينية.

البرامج التي تقدمها إدارة السجن حفزت الموقوفين لإعادة التفكير بمستقبلهم وعودتهم للحياة، فالبعض منهم اعتقد أن حياته توقفت بمجرد دخوله للسجن، ومع كثرة الأنشطة المتاحة للموقوف وعملية الإصلاح له تراجع الكثير عن معتقداتهم المتطرفة، وهو الأمر الذي تحرص عليه السلطات #السعودية في حربها على الإرهاب والتطرف.