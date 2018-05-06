هكذا يتم احتساب ساعات تدريب المرأة السعودية على القيادة

كشف مدير الإدارة العامة للمرور بالسعودية، اللواء محمد بن عبدالله البسامي، عن اكتمال تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة للمركبات في المملكة، مشيراً إلى تدشين عدة مدارس نموذجية لتعليم القيادة بالتعاون مع بعض الجامعات السعودية، إضافة لتهيئة عدد من المواقع في مختلف مناطق المملكة لاستقبال حاملات رخص القيادة الأجنبية الراغبات في استبدال رخصهن برخص قيادة سعودية.

وقال البسامي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن اللائحة المعدلة لنظام المرور تنص على اشتراط إكمال كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة العدد المحدد من ساعات التدريب في المدارس المعتمدة بالمملكة.

وشرح مدير الإدارة العامة للمرور بالسعودية تفاصيل وشروط ساعات برنامج تعلم المرأة السعودية للقيادة.

وقال: "تنص اللائحة المعدلة لنظام المرور على اشتراط إكمال كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة العدد المحدد من ساعات التدريب في المدارس المعتمدة بالمملكة، وتم تحديد ساعات التدريب لمن يثبت إلمامه بالمهارات الأساسية للقيادة بـ ٦ ساعات، ومن لا تتوفر لديه المهارات الأساسية تم تحديد الحد الأقصى من ساعات التدريب بـ ٣٠ ساعة تقل بقدر سرعة اكتساب المتدرب للمهارات الأساسية المطلوبة".