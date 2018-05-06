جديد تفاصيل تسريب أسئلة امتحان مادة العلوم بالطائف

فوجئت إدارة التعليم بمحافظة الطائف السعودية بتسرب أسئلة مادة العلوم لمدارس المرحلة المتوسطة بمحافظة الطائف – غرب السعودية - قبل موعد الاختبار اليوم الأحد، ورواجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر اختبار مادة العلوم هذا العام ضمن الاختبارات المركزية والموحدة على مستوى المنطقة، والتي يتم اختبارها بوقت واحد وفي يوم واحد لكافة المدارس المتوسطة.

وفي الوقت نفسه، اعترف المتحدث الرسمي لتعليم محافظة الطائف، عواض الخديدي، في بيان صحافي، بـ#تسرب_أسئلة_اختبار_مادة _العلوم، مؤكدا حرص الإدارة على عدم إرباك الميدان التعليمي، فقد رأت سير الاختبارات بشكلها الطبيعي، وتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في القضية والرفع بالتوصيات في أسرع وقت لاتخاذ الإجراءات المتبعة حيالها ومعالجة الموضوع، وفق ما تراه اللجنة، موضحاً الخديدي أن تعليم محافظة #الطائف اكتشفت فجر يوم الأحد تسرب أسئلة مادة العلوم للصف الأول متوسط وهي إحدى مواد الاختبارات المركزية المقررة هذا العام.

وعن أوجه الاشتباه في تسربها قال الخديدي: "إن الأسئلة أرسلت إلكترونياً مشفرة عبر نظام "نور" وباليوزر الخاص بقادة وقائدات المدارس ثم أرسلت بعد ذلك #كلمات_المرور السرية على الجوالات الشخصية لقادة وقائدات المدارس بعد تدقيقها ومطابقتها عبر نظام نور، حرصاً على سرية الأسئلة ونظراً لضيق الوقت وصعوبة استبدال الأسئلة الأساسية بالبديلة لتباعد المدارس المتوسطة والتي تتجاوز 500 مدرسة متوسطة في محافظة الطائف والمحافظات الخمس التابعة تعليمياً".