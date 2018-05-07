القبض على سعوديين اثنين أطلقا النار على مواطن في الجبيل

أطلق سعوديان النار على مواطن ثلاثيني في محافظة الجبيل، شرق السعودية، إثر خلاف بينهم، فيما ظهرت الحادثة في فيديو تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي، مستنكرين الموقف، وداعين إلى إيقاع أشد العقوبة على الجناة.

وعن الحادثة، أوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أنه عند الساعة السادسة والربع من مساء الأحد ١٤٣٩/٨/٢٠هـ، تبلغ مركز العمليات الأمنية بدوريات الأمن بمحافظة الجبيل، من مواطن ثلاثيني عن تعرضه لإطلاق النار من قبل أحد الأشخاص، وإصابته في أسفل البطن، وذلك إثر خلاف سابق بينهما، في حين هرب مطلق النار باتجاه أحد الطرق الرئيسية.

وأكد الرقيطي أن "الجهات الأمنية بعد تلقي البلاغ، مررت على الفور معلومات الجاني والمركبة التي يستقلها لدوريات الأمن العاملة بالميدان، حيث تم رصد المركبة واستيقافها وضبط قائدها ومرافقه، والذي تبين أنهما مواطنان أربعينيان، عثر بحوزتهما على سلاح ناري تم ضبطه في حينه، فيما جرى إسعاف المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإيقاف المتهمين وإحالة أوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة".