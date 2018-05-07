القوات السعودية تنفذ عملية نوعية قبالة نجران

نفذت القوات السعودية المشتركة في نجران، عملية نوعية على مواقع لميليشيات الحوثي على الحدود السعودية اليمنية، أسفرت عن تطهير جبال استراتيجية استغلها الحوثيون في تنفيذ عمليات عسكرية على مناطق سعودية مأهولة بالسكان.

وأفاد مراسل "العربية" بأن جنود القوات السعودية، بمساندة من مدفعيات ومروحيات الأباتشي، ومدعومة من مقاتلات التحالف، تمكنوا من تنفيذ عملية نوعية واستهداف أهداف دقيقة عبر عدة محاور قبالة جبال "القناصين والسبعتين"، وجبل "ظافر الاستراتيجي" الذي يعتبر الأهم بالنسبة للحوثيين، كونة مطلا على مواقع هامة لهم.

ونجحت القوات السعودية في تنفيذ العملية كما خطط لها، لتقتل عشرات العناصر من الحوثيين، مع تدمير مخازن ومركبات تابعة لهم.