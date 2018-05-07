تبوك.. تحذير من "تقلبات جوية" الاثنين

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك من تقلبات جوية وأمطار رعدية على عموم المنطقة، وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بدءاً من الأحد حتى الاثنين.

وأفاد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن هذه التنبيهات تتمثل بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والأمطار التي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة.

وقال: إنه بناءً للتنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية ابتداءً من الساعة الثالثة فجراً إلى الساعة التاسعة من مساء الاثنين وذلك على تبوك، وتيماء والوجه وأملج والأجزاء المجاورة.

وشدد الشمري على ضرورة عدم ارتياد الأودية أثناء أو بعد هطول الأمطار، محذراً من خطر قطع الأودية أثناء جريان السيول وعدم النزول إلى المواقع التي تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.