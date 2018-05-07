شاب سعودي يكشف كيف وصل قطار حياته لسجن الحاير بالرياض

هذا المشتل الخاص داخل سجن الحاير في الرياض يقضي فيه النزلاء فترات يومية متعددة، يتعلمون فيه الزراعة وطرق الري، ويحصدون منتجات زرعوها.. هذا الشاب ذهب ليقاتل في #سوريا، تحدث لنا عن كيفية عودته وأسباب تورطه.

شبكات التواصل الاجتماعي وما تظهر فيها من معلومات ومقاطع مصورة يتحدث عنها الشاب، وكيف أنها ساهمت في التغرير بالكثير ممن ذهبوا لمناطق الصراع.

أجنحة برامج إدارة الوقت ساهمت في تنظيم وقت الموقوفين وحياتهم اليومية، حيث أتاحت للموقوف فرصة لإكمال دراسته أو المشاركة في المهن الحرفية، ما ساهم في صقل مواهب بعض النزلاء المنضمين لهذه البرامج.