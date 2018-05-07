لهذا السبب يطلق الدفاع المدني صافرة الإنذار

تطلق المديرية العامة للدفاع المدني، يوم الخميس القادم، 24 شعبان، الساعة الواحدة ظهراً، #صافرات_الإنذار في كل من مدينة #الرياض ومحافظة الخرج ومحافظة الدرعية والمنطقة الشرقية بكامل محافظاتها، بهدف تجربتها.

وصافرة الإنذار هي إعلام السكان عن طريق وسائل الإنذار المختلفة، عن قرب أو زوال أي مصدر من مصادر الأخطار "الطبيعية، أو الصناعية، أو الحربية"، المهددة لحياتهم أو ممتلكاتهم، وتوجيههم إلى أماكن آمنة، واتخاذ تدابير الحماية المناسبة والاستماع إلى تعليمات المديرية العامة للدفاع المدني.

وأما عن الصوت الذي يتم سماعه عند إطلاق صافرة الإنذار، هو عبارة عن وسيلة إلكترونية حديثة، ذات ثلاث نغمات متعددة، ولكل نغمة مدلول معين لتنبيه وتحذير السكان عند قرب حدوث خطر، وأثناء حدوثه، أو بعد زواله.

وعن تفاصيل النغمات الثلاث لصافرات الإنذار، فالأولى عبارة عن نغمة ثابتة متقطعة تستمر لمدة (60) ثانية، وتدل على قرب وقوع الخطر، والنغمة الثانية: عبارة عن نغمة مموجة تستمر لمدة (60) ثانية وتدل على وقوع الخطر فعلاً، النغمة الثالثة: عبارة عن نغمة مستمرة لمدة (30) ثانية وتدل على زوال الخطر.