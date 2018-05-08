الجبير: اعتداءات الحوثي المدبرة إيرانياً غير مؤثرة

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مساء الاثنين إن الاعتداءات الحوثية المدبرة من إيران تكشف إرهابهم ولا تؤثر على استقرارنا.

جاء ذلك في تغريدة للوزير السعودي على حسابه في تويتر وكتب أسفلها هاشتاغ #الإرهاب_الإيراني_الحوثي.

الاعتداءات الحوثية المدبرة من إيران والتي يستنكرها بشدة المجتمع الدولي.. تكشف إرهابهم ولا تؤثر على استقرارنا وتنميتنا.#الإرهاب_الإيراني_الحوثي pic.twitter.com/s0m8JgKdb9 — عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) ٧ مايو ٢٠١٨

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن قال في مؤتمر صحافي بالرياض إن ميليشيات الحوثي الإيرانية تنتهك "القانون الدولي والإنساني" عبر استغلالها لمؤسسات تعليمية ودبلوماسية ودينية في الحرب.

وعرض المالكي مقطعا مصورا يظهر عناصر بميليشيا الحوثي تحمل السلاح وتدخل به إلى مسجد ثم تصعد إلى منارته استعدادا للقنص والاستهداف.

وقال المالكي لقد تم تدمير 107 مواقع لتجمع ميليشيات الحوثي في الداخل اليمني. كما تم قتل عناصر إرهابية حوثية في اليمن قبالة الحدود السعودية. كما تم قتل عدد من قيادات ميليشيات الحوثي في جبهة البيضاء.