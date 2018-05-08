رأي الشباب العربي: محمد بن سلمان يرسم ملامح المستقبل

أظهرت نتائج استطلاع رأي الشباب العربي العاشر الذي تعده مؤسسة "بيرسون مارستيلر ASDA’A Burson-Marsteller" لعام 2018، والذي يغطي 16 دولة عربية، أن الشباب العربي يرى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قائداً قوياً من شأنه أن يرسم ملامح العقد المقبل.

كما أبدى الشباب العربي ثقة بولي العهد السعودي وقيادته، والأغلبية الساحقة منهم تدعم حملته لمكافحة الفساد وخططه الطموحة للإصلاح.

كما شملت نتائج الاستطلاع أيضاً عدة نقاط، منها أن الشباب العربي يقول إن العقد المنصرم، الذي غلبت عليه صبغة الربيع العربي و"داعش"، جعل الشرق الأوسط ينزلق بعيداً عن مساره الطبيعي، ولإعادة المنطقة إلى المسار الصحيح، لا بد من اتخاذ إجراءات عملية في مجالات الوظائف، والتعليم، ومكافحة الفساد، ومحاربة الإرهاب.

يذكر أنه قد أجريت 3500 مقابلة شخصية في الفترة بين 21 يناير/كانون الثاني و20 فبراير/شباط 2018 مع شبان وشابات عرب ينتمون للفئة العمرية بين 18 و24 عاماً.