رأي الشباب العربي: هزيمة حتمية تنتظر داعش وأيديولوجيته

أظهرت نتائج استطلاع رأي الشباب العربي العاشر الذي تعده مؤسسة "بيرسون مارستيلر ASDA’A Burson-Marsteller" لعام 2018، والذي يغطي 16 دولة عربية، أن الشباب العربي يرى أن تنظيم "داعش" الإرهابي وأيديولوجيته تنتظره هزيمة حتمية.

ونسبة متزايدة من الشباب العربي يعتقدون أن "داعش" أصبح أضعف، ويبدون ثقة متنامية بقدرة حكوماتهم على مواجهة التنظيم الإرهابي.

ومن أبرز نتائج الاستطلاع أن الشباب العربي يرى أن العقد المنصرم، الذي غلبت عليه صبغة الربيع العربي و"داعش"، جعل الشرق الأوسط ينزلق بعيداً عن مساره الطبيعي، ولإعادة المنطقة إلى المسار الصحيح لا بد من اتخاذ إجراءات عملية في مجالات الوظائف، والتعليم، ومكافحة الفساد، ومحاربة الإرهاب.

يذكر أنه قد أجريت 3500 مقابلة شخصية في الفترة بين 21 يناير/كانون الثاني و20 فبراير/شباط 2018 مع شبان وشابات عرب ينتمون للفئة العمرية بين 18 و24 عاماً.