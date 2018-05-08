شاهد كيف ضربت صواعق نخلة في السعودية

ضربت #صاعقة أحد مزارع محافظة البدائع بمنطقة #القصيم، نتج عنها احتراق نخلة "خضراء"، في الوقت الذي وثق فيه أصحابها وتسجيلهم مقطع فيديو راج بين وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر النخلة وهي تشتعل بالنار داخل المزرعة، وسط استمرارية الصواعق، في مشهد مهيب.

وفي موقع آخر، وثق أحدهم مشهداً أظهر فيه #الصواعق وهي تضرب الأرض في منطقة تسمى "الفوارة" دون وقوع أضرار أو حالات تذكر، وردد "مغردون" روجوا لمقطع الفيديو المسجل، قوله تعالى "ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء".

يذكر أن شرارة #البرق الناتجة عن الصواعق تعمل بما تحمله من طاقة وحرارة على زيادة كمية الأوزون في الهواء، من خلال تحويل الأكسجين في الهواء إلى أوزون، وهذا يُفسر حالة الانتعاش التي نشعُر بها عند الخروج عقب حدوث البرق.

كما أن البرق والصواعق بما يحملانه من طاقة وحرارة يُمكنهما تحويل النتروجين إلى ثاني أكسيد النتروجين، عن طريق حرقه، ليندمج بقطرات المطر التي تسقط على التربة كسماد نتروجيني نفيس.

ويُلاحظ المزارعون نشاطاً في نمو النباتات بعد يوم ويومين من حدوث البرق، فتزيد من بث الأكسجين في الهواء، وتُقدر كمية السماد النتروجيني الذي يتساقط مع حبات المطر والذي ينتجه بـ 400 مليون طن سنوياً، ويُعتبر السماد النتروجيني مُهماً في تكوين البروتين الضروري لبناء الأجسام الحية، من نباتٍ أو إنسانٍ أو حيوان، فهو يعمل على بناء خلايا الجسم.