ليلى السلمان: هكذا تظهر الصحوة في العاصوف

تظهر الفنانة ليلى السلمان في مسلسل #العاصوف والذي سيعرض في رمضان، بشخصية تقدمها لأول مرة عبر أحداث متعددة، فهي لم تظهر بهذا الدور في أعمالها السابقة.

وفي تفاصيل الشخصية، تحدثت الفنانة ليلى لـ"العربية.نت" بأنها تدور حول "أم" لثلاثة من الأبناء، وتحملت المسؤولية بعد أن توفي زوجها وابنها البكر، وتحاول أن تحافظ على بيتها وأولادها، وأن يكونوا يداً واحدة لحل المشاكل، كما توضح الشخصية دور المرأة القيادية في البيت وقدرتها على حل المشاكل، حتى في حال تقدم أعمار الأبناء إلا أنهم يلجؤون لها في المشورة، وجعل أسرتها تحت مظلة الحب والتعاون والعطاء.

وذكرت "السلمان" أن الأحداث والطابع العام للمسلسل ينفذ لأول مرة، خاصة أن الحقبة الزمنية التي تحكي عنها، هي آخر الستينات وبداية السبعينات، وهذه مرحلة أحداث الصحوة التي مست المملكة.

وأشارت "السلمان" إلى أن الدور مختلف بكل مافيه من الشخصيات واللهجة النجدية بالستينات، والتي جعلت من دورها بالمسلسل "صعب" بحد قولها، لصعوبة المفردات النجدية القديمة، وقالت: "أحسست بمعاناة في إتقانها، وكان الفنان ناصر القصبي هو المصحح والمتابع للمشاهد واللقطات، ومتابع حرف بحرف، حتى يضمن نطق المفردات بشكلها الصحيح.

وأضافت: "ناصر القصبي كان حريصا على كل الممثلات، بأن تكون اللهجة النجدية متقنة، خاصة وأن هناك شخصيات كان لابد أن تكون اللهجة متقنة، لمن كانت مشاهدهم بحقبة الستينات خاصة"، وبينت أن جميع الممثلين والممثلات في المسلسل سعوديون ماعدا فنانتين من البحرين وعمان.

وختمت الفنانة ليلى: "أنها تتمنى أن يلقى المسلسل رضا المشاهد، وأنها سعيدة لأنهم قدموا من خلال العمل عملا يخص المملكة، وبدراما سعودية".

يذكر أن مسلسل "العاصوف" سيعرض خلال شهر رمضان، وتدور أحداثه حول التغيرات التي طرأت على مدينة #الرياض خلال الخمسة عقود السابقة، حيث يرصد ما يعرف بالطفرة والتحولات الفكرية التي طالت بعض المجتمع، وهو من تأليف عبدالرحمن الوابلي، وإخراج مثنى الصبح.