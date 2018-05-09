الجبير: السعودية ستطور سلاحاً نووياً إذا فعلت إيران

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية الأربعاء، أن السعودية ستسعى لتطوير سلاح نووي في حال سعت إيران لذلك، وسط تزايد التوتر إثر إعلان واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الرياض "ستقوم بتصنيع قنبلة بنفسها" في حال استغلت طهران انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 لاستئناف برنامج للأسلحة النووية، قال الجبير "إذا حازت إيران على قدرات نووية سنبذل كل ما بوسعنا للقيام بالشيء نفسه".

وأضاف الجبير "هذه الصواريخ إيرانية الصنع وتم تسليمها للحوثيين، هذا السلوك غير مقبول، إنه ينتهك قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالصواريخ البالستية. ويجب أن يحاسب الإيرانيون على ذلك".

وحذر قائلاً "سنجد الطريقة المناسبة والوقت الملائم للرد على ذلك"، مضيفا "نسعى بكل ثمن لتجنب عمل عسكري مباشر ضد إيران، لكن سلوك إيران هذا لا يمكن أن يستمر، إنه يرقى الى إعلان حرب".

فيما قال وزير الدفاع الإيراني #أمير_حاتمي، إن إيران ستواصل تطوير برنامجها الصاروخي وذلك بعدما قرر الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الثلاثاء، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

ونعت الرئيس الأميركي #الاتفاق_النووي بـ"الكارثي"، وقال من البيت الأبيض "أعلن اليوم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني" الذي وقع مع القوى الكبرى العام 2015.

وقال إن الاتفاق النووي كان لمصلحة إيران ولم يحقق السلم، وإن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران سيجعل أميركا أكثر أمانا.

وأضاف ترمب أن النظام الإيراني يشعل الصراعات في الشرق الأوسط، ويدعم المنظمات الإرهابية.

وأردف ترمب أن النظام الإيراني مول الفوضى واعتدى على جنودنا، وحوّل مواطنيه إلى رهائن، ومستقبل إيران عائد لشعبها، مشيرا إلى أن الشعب الأميركي يقف إلى جانب الشعب الإيراني.