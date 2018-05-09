السعودية.. اعتراض وتدمير صاروخ باليستي بسماء الرياض

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي ودمرت، الأربعاء، صاروخاً باليستياً في سماء الرياض.

مراسل "العربية" أفاد أن صواريخ الباتريوت اعترضت الصاروخ، وسُمع صوت الاعتراض في أكثر من مكان في العاصمة السعودية، ولم يصدر بيان رسمي حتى اللحظة يحدد مكان الاعتراض بالتحديد ومكان سقوط شظايا الصاروخين البالستيين.

والأحد الماضي اعترض الدفاع الجوي السعودي صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه#نجران.

وأفاد مراسل "العربية"، أن الصاروخين اللذين أطلقتهما #الميليشيات_الحوثية من عمق صعدة، دمرا من قبل قوات الدفاع الجوي السعودي فور دخولهما مجالها الجوي.

يأتي هذا بعد سلسلة هزائم متتالية تلقتها الميليشيات، خاصة بعد تحرير عدة مواقع استراتيجية في صعدة.