السعودية.. صور مذهلة لصواعق تصل السماء بالأرض

تكثر الصواعق والبروق في أجواء #السعودية، في شهري إبريل ومايو من كل عام، وتختلف قوتها وحجمها من موقع لآخر، مولدة العديد من أنواع الشرارات الكهربائية والوميض الضوئي الناتج عنها.

ويظهر ملاحقو السحب وهواة التصوير الضوئي لرصد هذه الظاهرة الكونية المميزة، لتناقل العديد من الصور المختلفة للبرق مع معالم شهيرة أو في الصحراء التي تلتقط فيها صور البرق مميزة.

وتزداد خطورة تصوير الصواعق في الصحراء، لعدم وجود موانع صواعق وهو ما يعرض المصور ليكون هدفاً للصاعقة في المناطق المكشوفة.

"خالد السليمي" مصور امتهن التقاط الصور الجميلة للأمطار والصحراء بشكل عام، وثق العديد من الصور الاحترافية للبرق في مناطق ومعالم صحراوية سعودية، منها عقلة الصقور.

وتعد صور "السليمي" للبرق والتي وثق ضرب الصواعق للأرض وبأشكال مختلفة، كانت فيها بعض الجبال الشهيرة، خلفية للبرق كجبال قطن والمجيمر "الرحيل" وتشكيلات من الطبيعة.

أنواع البرق

ويصنف علماء الشحنات الكهربائية أنواع البرق، كما تلتقطها عدسات المصورين في العالم، ويعد أحد أشهر الأنواع ما يتصل بالأرض بشكل عامودي، من السحاب للأرض، وهنا أنواع البرق الشريطي والخرزي والبرق المتقطع، فيما يعد البرق المتفرع وهو الممتد من السحابة للأرض وبتفرعات كثيرة، تظهر الشحنة وكأنها شبكة غير متناسقة.

فيما يأتي النوع الثاني من السحاب للسحاب، وبأنواع مختلفة ومسميات متعددة منها الورقي والحراري وغيرها من الأنواع التي يسميها علماء الشحنات الكهربائية.

و يعد البرق الجاف أحد أخطر البروق، والتي تتسبب في الكثير من الحرائق في الولايات المتحدة وهو المسبب الأول لحرائق الغابات.

ويسجل البرق الصاروخي شكل الشحنة الأفقي بعرض السماء دون أن تصل للأرض، وهو شحنة ممتدة في الأجواء بين السحب.

وعادة يوثق المصورون الأنواع المختلفة من البرق، خصوصا فيما يتصل بين السحابة والأرض والمسبب للصواعق وهي أخطر أنواع البرق.