السعودية: محاكمة جاسوس حوثي تخابر مع جهات إرهابية

عقدت المحكمة الجزائية في الرياض، الأربعاء جلسة استجواب لمتهم يحمل الجنسية اليمنية، وذلك بارتكابه عدة جرائم وتخابر مع جماعة الحوثيين.

وكان المتهم قد تخابر مع جهات إرهابية معادية للسعودية، من خلال تزويدهم بمعلومات عن مواقع ومنشآت حكومية وعسكرية، وإرسال صور ومعلومات وإحداثيات لمواقع حيوية وقواعد عسكرية سعودية لقادة وعناصر حركة التمرد الحوثي، بغرض استهدافها والإضرار بالأمن ومصالح الدولة وممتلكاتها، وذلك مقابل حصوله على المنصب والمال من قبل حركة التمرد الحوثي الإرهابي.

كما دِين المتهم بتأييده لما يسمى "حركة التمرد الحوثي" المصنفة منظمة إرهابية، وإقراره بأنه من المؤيدين لميليشيات الحوثي منذ احتلالهم للعاصمة اليمنية صنعاء.

وكان المتهم قد استخدم برنامج التواصل الإجتماعي "واتساب" في الاتصال بقادة وعناصر حركة التمرد الحوثي في اليمن، وتزويدهم بالمعلومات والإحداثيات التي أراد الحوثيون ضربها في السعودية.

وخالف المتهم أنظمة الدخول إلى السعودية، وذلك من خلال تسلله إلى الداخل بطريقة غير قانونية.

وطالب المدعي العام بالحكم على المتهم بالقتل تعزيراً نظراً لخطورة الجرائم التي قام بارتكابها وقيامة بالتخابر مع الميليشيات الحوثية.