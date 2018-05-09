شاهد.. فهد الهريفي يقبل قدم والدته في مباراة اعتزاله

قام اللاعب فهد الهريفي نجم الكرة السعودية، بتقبيل قدم والدته خلال مهرجان اعتزاله الذي أقيم الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة #الرياض.

وأقيمت المباراة بين فريق النصر الذي كان "الهريفي" أحد نجومه، أمام فالنسيا الإسباني، ويشارك في مهرجان الاعتزال عدد كبير من نجوم الكرة العالمية أبرزهم الساحر البرازيلي رونالدينيو والبرتغالي ديكو وعميد الكرة المصرية أحمد حسن، والأرجنتيني هرنان كريسبو والأسطورة أليساندرو دل بييرو.

وتفاجأ المتابعون بنزول والدة الهريفي إلى أرض الملعب لإعطاء الكرة إلى نجلها من أجل بدء المباراة، ليقوم الهريفي بتقبيل رأسها ويدها ثم قبّل قدميها، في لقطة قابلتها الجماهير بالدموع وتصفيق حار.