صورة ملثمة تأسر زوار معرض سعودي بطاجيكستان.. هذه قصتها

خطفت صورة فتاة ملثمة ترتدي لباساً تراثياً أنظار زوار معرض #الصور الفوتوغرافية ضمن فعاليات الأيام الثقافية #السعودية التي تقيمها الهيئة العامة للثقافة في #طاجيكستان.

وعكست الصورة التي تحلق حولها الطاجيكيون الذين استمتعوا بعدد من الفعاليات عراقة الهوية السعودية، وهي للمصور الشاب عبدالعزيز النزهة الذي روى لـ"العربية.نت" تفاصيلها.

وقال المصور: "الصورة تحكي جزءا من موروث اللباس النسائي في الحجاز، وطريقة ارتدائه، وقدمت هذا العمل للمشاركة في "الأيام الثقافية" بطاجيكستان الدولة العريقة بفنونها، والحمد لله تم عرضها مع 21 عملاً متنوعاً للمصورين #السعوديين الذين أتاحت لهم الهيئة فرصة التواجد في المحافل الدولية، وإبراز جمال المملكة وعاداتها وثقافتها".

وأضاف: "هذه الصورة جمعت فيها معالم جمالية بداية من تصميم لباس "المسدح" ذي الطابع المحلي الذي يمزج بين الأصالة والأناقة، وكذلك نظرات الفتاة في اللقطة أعطتها بعداً جمالياً آخراً، وهذه الصورة تم التقاطها في مدينة الطائف".

وعن لباس "المسدح" ذكر النزهة، أن هذا النوع من الملابس ترتديه النساء في الحجاز في المنزل، أو المناسبات، وجرت العادة أن ترتدي فيه على الرأس ما يسمى بـ "المدورة"، ونساء الحارات قديماً كن يرتدينه أثناء الزيارات، على حد قوله.

يذكر أن الهيئة العامة للثقافة تقدم هذه الأيام عدداً من الفعاليات الفنية والثقافية في طاجيكستان التي حظيت بإقبال كبير من الزوار.