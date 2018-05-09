غبار السعودية يعطل الطيران.. انزعاج من رد فعل "التعليم"

استيقظ وسط وشرق #السعودية، الأربعاء، على موجة غبار كثيفة، وصفها البعض بأنها موجة غبار "خانقة"، وبرغم تنبيهات الأرصاد الجوية والإنذارات المبكرة منذ ساعات الفجر الأولى، إلا أن الصمت عمَّ إدارات المدارس، ليتحدى الطلاب والطالبات تلك الأجواء، ويخوضون غمار الغبار والأجواء العاتية لأداء الاختبارات.

وفي هذه الأثناء، اجتاحت موجة غصب وجدل واسع، لدى نشطاء #وسائل_التواصل الاجتماعي، في عدم اتخاذ التعليم أي إجراء وقائي للطلاب، سوى اجتهادات بعض المدارس بتوزيع كمامات واقية، وقارورات الماء على الطلاب، وذهب آخرون بأن هناك مدارس لا تستطيع صد الغبار، نظراً لتسربه لداخل قاعات الاختبار.

ورصدت عدسات المغردين حالات متعددة لمعاناة الطلاب مع أجواء هذا اليوم، فهناك طالبة تمشي على قدميها وسط الطريق متحدية الغبار، وفي موقع آخر أطفال يركضون وسط تلك الأجواء، للوصول لمدرستهم وأداء الاختبار، ورصد معلم حال الطلاب في فناء المدرسة، في انتظار دخولهم لقاعات الاختبارات.

واستنكر أولياء الأمور ما قامت به #وزارة_التعليم من صمت مطبق تجاه هذه الحالة، مستشهدين بالمدارس العالمية الأجنبية، والتي قامت منذ ساعات الصباح الأولى بإرسال بريد إلكتروني لأولياء الأمور بترحيل اختبارات اليوم ليوم آخر.

في الوقت نفسه، اعتبرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في #تويتر موجة الغبار بأنها من ملوثات البيئة، ولها أضرار لاحتوائها على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروب، داعين الجميع بتوخي الحذر واتباع التعليمات الصحية في مثل هذه الأجواء، كما حذر الدفاع المدني من موجات الغبار، وضرورة اتباع تعليمات السلامة للوقاية من العاصفة الرملية.

كما أعلن مطار الملك عبدالعزيز في #جدة، عبر حسابه في "تويتر" أنه ونظراً لتقلبات الأحوال الجوية التي تشهدها مدينة #الرياض حالياً، فقد تمّ تأجيل إقلاع بعض الرحلات، وتغيير مسار عددٍ من الرحلات التي كانت متجهة إلى مدينة الرياض للهبوط في مطار الملك عبدالعزيز، داعين المسافرين بالتواصل مع الناقل الجوي لمعرفة مواعيد الإقلاع الجديدة.

في حين، غرد الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، على حسابه في "تويتر" متوقعا اليوم نشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار في المواقع المفتوحة، خاصة في القطاع الشمالي والغربي والأوسط، واستمرار الحالة الجوية المضطربة برياحها النشطة وبغبارها حتى مطلع الأسبوع القادم.

بينما أكدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الرياض، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة على مناطق: القصيم، الشرقية والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض، كذلك على رفحا.

وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على شمال وشمال غربي المملكة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وكذلك تنخفض درجات الحرارة مساءً على وسط وشرق المملكة، ولا يستبعد تكون عاصفة رملية على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة خلال الليل وصباح الغد.