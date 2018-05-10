مشهد يأسر القلب لمحاربي السرطان في السعودية

في لفتة إنسانية جميلة، قام مستشفى سعودي بحفل تخريج "محاربي السرطان" في مقطع فيديو، انتشر بشكل واسع بين وسائل التواصل الاجتماعي، مسجلاً إعجاب المتابعين.

وأظهر المقطع مسيرة لمحاربي السرطان داخل المستشفى، حيث لم تمانع أنابيب المغذيات، ولا اللوازم الطبية، من أن يسروا بكل فخر واعتزاز بتخرجهم ونجاحهم الدراسي، واعتبر البعض أن هذه اللفتة الإنسانية جاءت للدعم النفسي والتشجيع لمرضى السرطان ورفع أرواحهم المعنوية.

وأوضح المغردون، أن البرنامج تم في مركز الملك فهد الوطني، والذي أقامته معلمات فصل سند التعليمي التابع لجمعية سند الخيرية.

ووصف الجميع المقطع بالإنساني، ويستحقون الدعاء والمساندة لهم، وإعطاء الأمل في الحياة، مؤكدين على أهمية مثل هذه المبادرات في إدخال السرور على قلوب المرضى، فيما توالت الدعوات بالشفاء للخريجات.