الرياض تودع المؤذن "بن ماجد" صاحب الصوت النجدي الجميل

ودعت الرياض المؤذن "عبدالرحمن بن ماجد" مساء أمس الخميس، بعد أن ورث رفع الأذان من والده الشيخ "عبدالعزيز" في جامع الإمام تركي بن عبدالله "الجامع الكبير" في الرياض، لمسيرة تعدت القرن من الزمن لرفع أطهر نداء عرفت به عائلة "بن ماجد".

أكمل #المؤذن عبدالرحمن مسيرة والده عبدالعزيز الذي رفع الأذان على مدى 85 عاماً، حتى توفي عام 1418هـ، وبعد ذلك أكمل ابنه الشيخ عبد الرحمن بديلاً له بعد وفاته، حيث توارثت تلك العائلة الكريمة رفع الأذان منذ عام 1313هـ .

عُرف عبدالرحمن ووالده الشيخ عبدالعزيز بن ماجد، بالصوت النجدي الجميل الذي ارتبط في أذهان أهالي الرياض بوقت الإفطار في شهر رمضان المبارك، حيث يرغب الكثيرون في سماع صوتيهما خلال وقت صلاة المغرب في شهر #رمضان_المبارك عن طريق إذاعة الرياض التي ظلت تنقل أذان والده طيلة 21 عاما الماضية.

في حين أكد مقربون، أن ابن عبدالرحمن "فهد" سيكمل الجيل الثالث من العائلة في رفع الأذان، ليواصل تاريخ عائلة "ابن ماجد" في رفع الأذان.

في الوقت نفسه، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثرا للشيخ #عبدالرحمن_بن_عبدالعزيز بن ماجد، أظهر صوته وهو يؤذن لإحدى الصلوات قبل وفاته، ما أثار حالة من الحزن لدى المتابعين، نظير فقدهم لهذا الصوت لرمضان القادم.

في حين نشر مغردون مقطعاً آخر للمؤذن عبدالرحمن، يقوم بنثر الحب للطيور في أروقة #الجامع، مشيرين إلى قيامه ذلك بشكل يومي.