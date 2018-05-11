تحذير للسعوديات.. تخلصي من هذا الكحل الخطير فوراً

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية من منتج #كحل_عيون يحمل اسم "عموري للعود خلاصة الكحل الإثمد الأصفهاني AMORY" لاحتوائه على نسبة عالية من #الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به.

ولفتت الهيئة إلى أنها حللت عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج كحل العيون "عموري للعود خلاصة الكحل الإثمد الأصفهاني AMORY"، على نسبة عالية من #الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من الرصاص يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ونصحت المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب هذا المنتج من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.