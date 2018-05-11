خاص "العربية.نت".. أسرار أول فرقة جاز في السعودية

أكد عازف الإيقاعات اللاتينية، علي الشيحة، عضو فرقة "peace tone" السعودية لفن "الجاز" في حديثه لـ"العربية.نت"، أن الألوان الموسيقية الغربية بات لها جمهورها في المجتمع المحلي، خاصة بين فئة الشباب وهواة الموسيقى الراقية.

وذكر علي، الشهير بـ"كونجا" (ويستمد هذه الشهرة من اسم الآلة التي يعزف عليها)، أنه بدأ للمرة الأولى في العزف على آلة غربية عام 1998 وهو لا يزال في المرحلة المتوسطة، مبيناً أنه ينتمي في الأساس إلى أسرة فنية كون والده وأبناء عمومته جميعهم فنانون في العزف على الإيقاعات والآلات الشرقية.

وأضاف ضاحكاً: "كنت دائماً عرضة للتهكم والانتقادات منهم، كوني الوحيد الذي أتجه للألوان الغربية، أما الآن فالوضع اختلف وتغيرت نظرتهم التشاؤمية تجاهي".

وتابع بابتسامة عريضة: "عندما نحضر بعض الفعاليات هناك من يظننا أجانب ويتحدث معنا بالإنجليزية وغير مصدق من الأساس في ذهنه وجود شباب سعوديين يقدمون هذا النوع من الفن".

وأوضح كونجا أنه تعمق بالبحث في إيقاعات الشعوب وكان مثار الدهشة بالنسبة له في أنها تتشابه إلى حد كبير وتختلف الإيقاعات في ضبط "التفاعيل" وأرقام الأوزان فقط، على حد قوله.

كما لفت إلى أن عمر فرقة "peace Tone band " لا يتجاوز 4 أعوام، إلا أن لها حضوراً كبيراً على مستوى الفعاليات في #السعودية التي كان آخرها حفل تدشين السينما وحفل إطلاق برنامج "جودة الحياة"، موضحاً أن الفرقة تضم 9 أشخاص غير أنهم يظهرون في بعض الحفلات بعدد أقل وفقاً لإمكانيات ومساحة الجهة المنظمة.

وأشار إلى أنه من العام 2016 حتى اليوم شاركت الفرقة في جميع الأحداث والفعاليات المهمة في المملكة، بداية من أول حفلة موسيقية احتضنها مركز الملك فهد الثقافي في الرياض وحملت اسم "نغمات ثقافية".

وقال: "نحن نقدم عدداً من الألوان مثل "الجاز" ويتفرع منه "البلوز" و"الريجي" و"الفلامنغو". نحن ندمج عدداً من الألوان مع بعض حتى لا يمل المستمع. كذلك نختار الأغاني المشهورة جداً التي يتقبلها ويحبها الناس، كالأغاني الجديدة التي تحقق مشاهدات عالية أو أغنيات الأفلام التي ترتبط بذكرى لديهم".

وفي نفس السياق، ذكر أن كثيراً من القائمين على الفعاليات يطلبون أغنيات خليجية موزعة على آلات غربية (عربي مودرن)، وبدورهم نجحوا في تقديم هذا اللون الذي يعد الأكثر رواجاً وطلباً حتى من الغربيين أنفسهم في الفترة الحالية وفق حديثه.

واعتبر الإيقاعي الشاب أن وسائل التواصل الاجتماعي كان لها الفضل في إزالة الحواجز بينهم وبين الجمهور وأيضاً في تعرف أفراد الفرقة على بعضهم البعض، حيث تضم خالد شريف (ساكسيفون)، بلال (درامز)، رامي حسين (أورج)، عبدالرحمن (جيتار)، محمد عماد (جيتار صولو)، محمد حكيم (تورمبيت)، إياس (آلة البزق) وعبدالعزيز (عود)، وتم الاستعانة بالعازف المصري مايكل (كمان).

وكشف في سياق كلامه أنهم في بعض الفعاليات المحلية يتفاجؤون بأجانب يبدون انبهاراً بمستوى الأداء الذي يقدمونه ويبادرونهم بالسؤال الذي كثيراً ما تكرر على أسماعهم: "وين تعلمتوا هذا الفن؟"، ويصدمون عندما يعلمون أن كل هذا الإبداع حصل دون وجود معاهد أو دراسة إنما بالمتابعة والممارسة والتعلم الذاتي.

كما شدد على أن أكثر الصعوبات التي تواجه فرقتهم تكمن في عدم توفر الآلات الغربية في السوق المحلية، وجميعها يتم طلبها من الخارج.

وعلى مستوى الإيقاعات والفنون المحلية، امتدح كونجا الألوان الشعبية التي تقدمها فرقة منطقة جازان، مؤكداً أن إيقاعات "الزلاف" عالمية، وموروث أصيل له امتداد في عدد من الدول: "موروث جازان دائماً ما تلمس له حضور في الفعاليات الدولية، فهو مبهج وراقص وفيه انتماء إنساني ومكاني".

ثم استدرك قائلاً: "لكن الفرق أن في جازان ضارب الإيقاع يمسك الآلة "الزلفة" على صدره إنما في بعض الدول تكون على الأرض حينما يتم الضرب عليها".

وعن شعوره كونه العازف السعودي الوحيد لآلة "الكونجا" قال: "هو شعور اعتزاز وهذه الآلة صعبة على المبتدئين في العزف على الإيقاعات. لا أخفيك سراً أنه في بداياتي ظلت الكونجا موجودة عندي لمدة عام أكتفي بالنظر إليها دون أن أتجرأ على لمسها"، مضيفاً: "مشكلتها في فصل الحواس "الأورغ" وتعمل على "دوزان بيانو" مع نوتة تعلمتها".

وبسؤاله عن قصده بـ"فصل الحواس"، أجاب: "يعني يدك اليمين تشتغل ويدك اليسار ما لها علاقة تشتغل لحالها. يتطلب الأمر ممارسة وتمارين وتركيزا أكثر، ويرجع لتطوير الإيقاع نفسه فكلما استمع إلى فنون أخرى يصبح أكثر استيعاباً للموضوع"، مقدماً في ختام حديثه الشكر لجمعية الثقافة والفنون بالرياض التي فتحت لهم أبوابها، ممثلة في القسم الموسيقي الذي يشرف عليه الفنان سمير مبروك، حيث ذكر أنه خصص لهم موقعاً لأداء البروفات بعد أن كانت الفرقة تتكبد معاناة التواجد في الاستراحات، على حد وصفه.