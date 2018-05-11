عاصفه "الدبور" الترابية تضرب السعودية.. والأرصاد تحذر

حذرت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، عبر موقعها الرسمي، عن وجود موجات غبار تجتاح أجزاء من مناطق السعودية اليوم وغداً السبت.

وجاء في تقريرها، وجود نشاط في الرياح السطحية الجنوبية، مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والمدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الشمالية الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كما يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة.

وقد تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة إلى جازان، كما يتوقع هطول أمطار متفرقة على الحدود الشمالية وعلى مرتفعات عسير وجازان.

في الوقت ذاته، حذر مختصون في الطقس بأن تضرب المنطقة اليوم الجمعة وغداً السبت موجةٌ غبارية واسعة ونشاط قوي للرياح "متقلبة وعنيفة ومثيرة للغبار"، داعين في هذا الشأن عبر تغريدات لأخذ الحيطة والحذر وتأجيل السفر والمناسبات الخارجية.

ورجح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبر تغريداته في "تويتر"، أن تبلغ الحالة الجوية اليوم وغداً الجمعة معايير التسمية نظراً لقوتها الفيزيائية واتساع رقعتها الجغرافية.

وتوقع أن تعصف الرياح النشطة، وأن يشمل نطاق التأثير القطاع الشمالي والشمال الغربي والأوسط من السعودية، وتدخل الشرقية يوم السبت مع ما سبق.

وتوقع الدكتور المسند أن يتسلل المنخفض الجوي المتوسطي الحركي العميق (998 مليبار) لأجواء السعودية الشمالية الشرقية مساء الجمعة، وعليه ستكون الرياح متقلبة وعنيفة ومثيرة للغبار هناك، مشيرًا إلى أن من لديه مناسبة خارجية الجمعة أو السبت يجعلها داخلية، أو يؤجلها أفضل، خاصة في النصف الشمالي من السعودية.

وأوضح زياد الجهني، محلل الطقس والباحث في الظواهر المناخية، أن موجات الغبار مستمرة حتى بداية رمضان، بحسب ما ترصده النماذج المناخية، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تتأثر المنطقة بموجة غبارية واسعة ونشاط قوي للرياح السطحية تصل معه "هبات الرياح" حاجز الـ 90 كلم/ساعة.