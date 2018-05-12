أبوشرعان.. عاش على ذكرى محبوبته في الصحراء 100 عام

للحب قصة جديدة جميلة ولكنها غريبة.. إنها قصة السعودي أبوشرعان الذي ولد في الصحراء واختار أن يعيش فيها حوالي 100 عام وحيدا في البر قريبا من ديار محبوبته التي لم تكن من نصيبه.

قصة الوفاء الرائعة للمحبوبة أعدها الزميل أحمد العثمان لبرنامج mbc في أسبوع، حيث قطع غبار الصحراء على بعد 180 كيلومترا شرق منطقة القصيم السعودية، وسط الكثبان الرملية والتضاريس الوعرة، ليصل لهذا الحبيب الذي قضى عمره على ذكرى محبوبته وبجوار دارها.

ويروي أبوشرعان تفاصيل حياته الغريبة التي اختارها بإرادته لدرجة أنه لم يعد يستطيع العيش في المدينة أو يجافيه النوم سوى في الصحراء وسط ما يملكه من قطيع كبير من الماشية.

مائة عام من العزلة..#ابو_شرعان اختار العيش وحيداً في البر.. قريباً من ديار محبوبته التي لم تكن من نصيبه

تقرير الزميل احمد العثمان#MBCinaWeek pic.twitter.com/0NqXHFYsMH — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) ١١ مايو ٢٠١٨

رفض أبو شرعان الإفصاح عن اسم محبوبته لشدة غيرته عليها، والتي روى قصصا عجيبة عاشها من أجلها مع الجن والحيات والثعابين.

ونصح الشباب بعدم الزواج إلا عن حب، معتبرا أنه اختار العزوبية على ألا تشاركه حياته غير حبيبته.