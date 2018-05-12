السعودية.. لوحات إرشادية مرورية تخاطب المرأة

بدأت الجهات المعنية في #السعودية بمخاطبة المرأة في لوحاتها الإرشادية لقائدي المركبات.

وقامت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، لأول مرة، بمخاطبة الجنسين عبر لوحاتها بعبارة "أخي السائق، أختي السائقة.. التزامك بالأنظمة المرورية يحافظ على حياتك وحياة الآخرين من الخطر".

في الوقت نفسه، راجت صور اللوحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت تداولاً أكثر لدى الفئات النسائية، اللواتي عبرن عن الفرحة بقرب موعد قيادة السيارة، واعتبرن ذلك خطوة للإنجاز والتطور.

والتحقت العديد من السيدات بمدارس تعليم القيادة، ودراسة الأنظمة والإرشادات المرورية، استعداداً لموعد بدء السماح لهن بقيادة السيارة في المملكة اعتباراً من يوم 24 حزيران/يونيو المقبل.