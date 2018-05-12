القبض على مواطن خليجي متورط بمقتل شاب في حفر الباطن

تمكنت شرطة حفر الباطن من القبض على مواطن خليجي قتل شابا سعوديا في العشرينيات من عمره بطعنة غائرة بالظهر قبل مغادرته من منفذ الرقعي باتجاه الكويت.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف، مساء أمس الجمعة ١٤٣٩/٨/٢٥ تبلغت شرطة محافظة حفر الباطن من مستشفى القيصومة العام عن إسعاف مواطن عشريني إثر تعرضه لطعنة غائرة بالظهر أودت بحياته.

وتشير الاستدلالات الأولية إلى تورط مواطن خليجي ثلاثيني في مقتله إثر خلاف نشب بينهما، وعلى الفور من تلقي البلاغ باشر المختصون بالشرطة الإجراءات اللازمة في الحادث والبحث والتحري عن المتهم، حيث تم القبض عليه باتجاه أحد المنافذ البرية، وجرى إيقافه وإحالة أوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.