السعودية.. هذه قصة فيديو التوزيع على جماهير النهائي

ظهر شاب على مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، أثناء نهائي كأس الملك، في مشهد أثار الريبة لدى مشاهدي مجريات المباراة على الشاشة التلفزيونية، عقب قيامه بتوزيع مادة غير واضحة على الجمهور، ما أثار الريبة والتساؤل.

وبهذا الشأن، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة #مكة_المكرمة، أنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن لقطة تلفزيونية يظهر فيها شخص وهو يقوم بتوزيع مادة غير واضحة لعدد من الحضور في مباراة كرة القدم المقامة بمدينة الملك عبدالله الرياضية مساء السبت الموافق ١٤٣٩/٨/٢٦هـ، فقد اتضح من التحريات الأمنية أن الشخص الذي كان يقوم بعملية التوزيع مواطن في العقد الثاني من العمر، وأن المادة التي كان يقوم بتوزيعها ملصقات عاكسة تحمل لون وشعار النادي الذي يساندونه، يتم وضعها كغطاء على فلاش جهاز الجوّال يزداد اللون بريقاً مع تشغيله للدلالة على شعار النادي الذي يساندونه.