تعرف على الطائرة الأرضية في نهائي كأس الملك

شهد نهائي كأس الملك، السبت، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" تطبيقا جديدا لتقنية "الطائرة الأرضية" ولأول مرة في ملاعب كرة القدم حول العالم.

واستطاعت #الخطوط_الجوية_السعودية وهي المنفذة للفكرة، أن تجعل متابعة المباريات أكثر تميزاً، عبر مشاهدة مجرياتها بأسلوب عالي المستوى، بقربها من الملعب واللاعبين، وهي تتحرك مع اتجاه الهجمة بطريقة انسيابية ومميزة.

وقد ظهرت الطائرة الأرضية، الثلاثاء، وهي تحمل 4 ركاب من الخطوط السعودية، وفي الفترات القادمة ستتاح هذه الخدمة للجماهير على جنبات الملعب.

في الوقت ذاته، كشف نائب رئيس الخطوط الجوية السعودية، فهد إبراهيم الجربوع، عن استخدام تقنية جديدة، تظهر للمرة الأولى في الملاعب #السعودية، وشاهدها جمهور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي جمع ناديي الاتحاد والفيصلي، مساء السبت، على #ملعب_الجوهرة بجدة.

وأوضح النائب، أن الطائرة الأرضية تنطلق بسرعة 30 كيلو مترًا في الساعة، وتسير بطول الملعب ذهاب وإياب، والتحكم فيها يتم إلكترونيًا من قبل مختصين، مبينا أن سعة الطائرة 4 مقاعد، وسيتواجد عليها عدد من المشاهير والجمهور الذي فاز في سحب التذاكر.