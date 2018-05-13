خادم الحرمين يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة خطية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر السلام في #جدة، الأحد، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة #الكويت.

كما نقل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تحيات وتقدير أمير دولة الكويت لخادم الحرمين الشريفين، فيما حمله الملك تحياته وتقديره.

وحضر الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل الجبير، وعدد من المسؤولين بدولة الكويت.