بالحسابات الفلكية.. تعذر رؤية هلال رمضان غدا الثلاثاء

كشفت الحسابات الفلكية للمرصد الفلكي بجامعة المجمعة السعودية ليوم الثلاثاء 29 شعبان 1439هـ الموافق 15 مايو 2018 حسب تقويم #أم_القرى، المعطيات الحسابية العلمية للمرصد، أن الاقتران المركزي سيحدث الساعة 2:48 ظهراً، وسيغرب القمر الساعة 6:35 مساءً، عند درجة 286 شمال الغرب، بينما ستغرب الشمس الساعة 6:36 مساءً عند درجة 290 شمال الغرب، وبهذا يكون عمر الهلال عند غروب الشمس ثلاث ساعات وثمانية وأربعون دقيقة (3:48 ).

هذا بحسب ما ذكره الدكتور مسلم بن محمد الدوسري وكيل جامعة المجمعة، ورئيس مجلس المرصد الفلكي لـ "العربية.نت"، مضيفا: "بينما يوم الأربعاء 30 شعبان 1439هـ الموافق 16 مايو 2018م ستغرب الشمس الساعة 6:36 مساءً، عند درجة 291، بينما سيغرب #الهلال الساعة 7:40 مساءً عند درجة 290، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار ساعة وأربعة دقائق (64 دقيقة)، ويكون جنوباً عنها، ووفقاً لهذه المعطيات فإنه يلزم التأكيد على أن هذه الحسابات خاصة بموقع الرصد والترائي للمرصد الفلكي بجامعة المجمعة، والذي يقع خارج حوطة سدير، كما أن هذه المعطيات تشير إلى أن الهلال قد لا تتم رؤيته علمياً يوم الثلاثاء 29 شعبان 1439هـ الموافق 15 مايو 2018 وذلك لغروبه قبل الشمس.



من جهة أخرى، كشف الباحث المناخي زياد الجهني، عبر حسابه في "تويتر" أن العام الحالي سيكون شهر #رمضان في فصل الربيع، بينما سيكون رمضان في الشتاء بعد 7 سنوات، ولن يعود للصيف إلا بعد 24 سنة مقبلة.

وأضاف الجهني أن ساعات الليل في شهر رمضان بدأت بالزيادة، و ستستمر كل عام حتى تصل لذروتها بعد 9 سنوات بـ 14ساعة، ويكون الليل طويلاً، وهذا العام سوف نفطر على صوت الرعد وقطرات المطر، وبعد 7 إلى 9 سنوات ستكون صلاة عيد الفطر أثناء تساقط الثلوج على مناطق شاسعة من المملكة وهذه سنة الله في الكون.



وذكر أن فصل الربيع أجواؤه تميل للحرارة عادة، ولكن لا يقارن بحرارة الصيف اللاهبة، مضيفاً أن عامنا الحالي 1439 والمقبل 1440 ستكون أجواء رمضان فيهما معتدلة وتميل للحرارة، ولكن بعدها تبدأ الأجواء الباردة وسيكون رمضان موسم أمطار.