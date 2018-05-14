تنفيذ القصاص في سعودي تعمد إهلاك آخر في الصحراء

قتل سعودي مواطنا آخر، بأخذه لمنطقة صحراوية وتركه متعمداً دون إسعافه أو الإبلاغ عنه وتكتمه على مكان تواجده، ما أدى لوفاته.

وتمكنت السلطات الأمنية #السعودية من القبض على الجاني هادي بن حسن بن هادي المشيخي، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته في قتل أحمد بن زيد بن فواز أبو طالب.

وبإحالة الجاني إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

واليوم الاثنين نفذت وزارة الداخلية حكم القتل قصاصا في الجاني بمحافظة #خميس_مشيط.

وأكدت الوزارة في بيان حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.