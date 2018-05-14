سامي حازم يكشف كواليس "العاصوف" وأسرار ناصر القصبي

فنان سعودي، تميز بأدائه المتقن في أدواره الدرامية، إثر دعم الفنان #ناصر_القصبي له، عندما أيقن بموهبته حتى أصبح عنصرا هاما في أعمال القصبي، فظهر في مسلسل "طاش ما طاش" وعرف حينها بدور الضابط، وواصل مشواره الفني الحافل بالنجاحات حتى ظهر عبر مسلسل "سيلفي" بجميع أجزائه.

الفنان "سامي حازم" الذي يروي لنا علاقته مع الفنان ناصر القصبي طوال مشواره الفني والذي ساهم في تطوير أدائه وعمله، "العربية.نت" التقت النجم الشاب سامي حازم في حوار، كاشفاً عن كواليس العمل الملحمي "العاصوف" قبل عرضه في رمضان.

الفنان سامي، كيف ترى الأصداء التي تسبق عرض "العاصوف"؟

الكل يتمنى أن يشاهد حقبة السبعينات، صوت وصورة، هذه الحقبة الذهبية تم كتابة نصوصها منذ عشر سنوات، ومعالجتها أكثر من مرة، بعد النص النهائي الذي كتبه الدكتور عبدالرحمن الوابلي، لذلك يعتبر أضخم عمل درامي خليجي عربي.

ما هو دورك في "العاصوف"؟

أقدم دور شخصية "راشد"، وهي شخصية مركزية، تتأثر بالقومية الناصرية ضد الإخوان، ويحاول راشد كثيراً التأثير على المجتمع السعودي آن ذاك، لكن دون جدوى، وهي شخصية مقربة من عائلة خالد وإخوته.

كيف تتوقع أصداء المسلسل؟

الكل يترقب عرض العاصوف، والكل مشتاق لمشاهدته، لأنه مختلف جداً عن الأعمال الأخرى، فقد تم بناء مدينة خاصة لتلك الحقبة، واستديوهات ضخمة في مدينة أبوظبي لتصوير العمل، وحتماً سيكون عمل قوي حسب المتوقع له.

هل يختلف القصبي التراجيدي عن الكوميدي؟

بالطبع هناك منعطف خطر في مسيرة الفنان ناصرالقصبي، نظير تحوله في "العاصوف" من الكوميدية، ولكن خط ناصر الدرامي تم تطعيمه بكوميديا خفيفة، كي يكون دخوله على الدراما دخولا سلسا، ولا يؤثر على خط الشخصية المرسومة في العمل.

كم استغرق تصوير العاصوف؟

العمل خمسة أجزاء، وتم تصوير جزئين من العمل، وفي كل عام نصور جزءا، ويستغرق ذلك من خمسة إلى ستة أشهر.

ماهي أبرز المواقف التي حصلت لكم بالتصوير؟

في كل عمل تحصل مواقف جميلة ومواقف محرجة، والمواقف كثيرة ولكن من أبرزها، نشوب حريق هائل أثناء التصوير في مشهد يتطلب ذلك، ولكن المفاجأة هو حدوث حريق غير متوقع، ما سبب خوفا وهلعا، وتم تأجيل تصوير تلك الأدوار إلى وقت آخر، بعد السيطرة على كامل الموقف، والحمد لله لم يتأذ أحد من تلك الحادثة.

ما الأسماء المتوقع بروزها من خلال العاصوف؟

لا يمكنني توقع اسم بعينه، الكل عمل على تجسيد الشخصية من النص إلى الواقع بكل جدية واهتمام، لذلك جميع الشخصيات بارزة ونتمنى للجميع التوفيق مشكورين على ما بذلوه من جهد.

ماهي الأعمال الأخرى التي ستشارك فيها؟

بإذن الله تعالى لدي عملان، الأول برفقة النجمين أسعد الزهراني وحبيب الحبيب في "عوض ابا عن جد" على mbc، وعمل آخر على روتانا خليجية.

هل قدمت لك عروض أخرى للمشاركة؟

نعم، ولكن لم نتمكن من المشاركة مع باقي الأعمال بسبب ضيق الوقت، ولأن أغلب الأعمال يتم تصويرها في وقت واحد، اكتفينا بثلاثة أعمال هذه السنة في رمضان.

ماهي طموحاتك كفنان شاب؟

طموحي أن أستمر، وأقدم ما أستطيع تقديمه للجمهور الكريم، وأن تزدهر صناعة السينما السعودية لتنافس السينما العالمية.

لازمت كثيرا القصبي، ما هو تأثيره عليك؟

كل من يعمل أو يلازم الأستاذ ناصر القصبي، يجب عليه أن يستفيد من هذا المعلم، وأن يصقل مهاراته، لأن القصبي بدون مجاملة هو مدرسة بحد ذاته في مجال الفن.