هذه خطة المرور لمنطقة الحرم المكي في رمضان

اعتمدت إدارة مرور #مكة_المكرمة، خطة لتنظيم وتيسير الحركة المرورية خلال شهر رمضان المبارك هذا العام 1439، والذي تشهد فيه كثافة كبيرة من الزوار والمعتمرين من داخل السعودية وخارجها.

وجاء في الخطة تخصيص عدد من مواقف المركبات والمدعومة بعدد كاف من حافلات النقل العام، لنقل المعتمرين والمصلين القادمين من داخل حدود العاصمة المقدسة وخارجها، وذلك لعدم وصول مركباتهم الخاصة داخل حدود العاصمة المقدسة والمنطقة المركزية، وبلغ عدد المواقف هذا العام 13 موقفا، موزعة على مداخل المنطقة المركزية بشكل مدروس.

والمواقف التي تم اعتمادها هي: موقف طريق الطائف السيل، وموقف السيارات بالجمرات، وموقف طريق المدينة المنورة، وموقف السيارات بالشهداء، وموقف السيارات بالزاهر، وموقف السيارات بالرصيفة، وموقف طريق جدة مكة السريع، وموقف طريق الليث الساحل، وموقف طريق بكدي، وموقف طريق الطائف الهدى، وموقف السيارات بدقم الوبر، وموقف طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، وموقف السيارات بربوة منى.

كما تم تخصيص 9 محطات إركاب لجميع حافلات النقل العام حول المسجد الحرام، لنقل المعتمرين وزوار بيت الله الحرام من وإلى المواقف المخصصة لهم حيث تم تخصيص الخطوط بنظام الحركة الترددية، لتقديم خدمة أسرع.

وقامت مرور مكة بتنظيم المناطق المحيطة بالمسجد الحرام بوضع نقاط الفرز والتحكم داخلية وخارجية، لمنع دخول المركبات حول المنطقة المركزية، وذلك لاستقبال كثافة حركة المشاة العالية داخل حدود المسجد الحرام حفاظاً على سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وأهاب مرور مكة المكرمة بالمواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين، التعاون مع رجال المرور والالتزام بتعليمات الخطة وإيقاف مركباتهم في المواقف المخصصة لها.