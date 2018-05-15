أشهر راصد في السعودية: ربما تصعب رؤية هلال رمضان الليلة

قال أشهر راصد في السعودية إنه ربما تصعب رؤية هلال رمضان الليلة، الثلاثاء.

هذا وكشفت الحسابات الفلكية للمرصد الفلكي بجامعة المجمعة السعودية اليوم الثلاثاء 29 شعبان 1439هـ الموافق 15 مايو 2018 حسب تقويم #أم_القرى، المعطيات الحسابية العلمية للمرصد، أن الاقتران المركزي سيحدث الساعة 2:48 ظهراً، وسيغرب القمر الساعة 6:35 مساءً، عند درجة 286 شمال الغرب، بينما ستغرب الشمس الساعة 6:36 مساءً عند درجة 290 شمال الغرب، وبهذا يكون عمر الهلال عند غروب الشمس ثلاث ساعات وثمانية وأربعون دقيقة (3:48 ).

مدير المرصد الفلكي في #حوطة_سدير عبدالله الخضيري أشهر رائي سعودي: يصعب جدا رؤية #هلال_رمضان اليوم.

عبر 🤳@binmusaad pic.twitter.com/13eegKJYMe — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 15, 2018

وبحسب ما ذكره الدكتور مسلم بن محمد الدوسري وكيل جامعة المجمعة، ورئيس مجلس المرصد الفلكي لـ "العربية.نت"، مضيفا: "يوم الأربعاء 30 شعبان 1439هـ الموافق 16 مايو 2018م ستغرب الشمس الساعة 6:36 مساءً، عند درجة 291، بينما سيغرب #الهلال الساعة 7:40 مساءً عند درجة 290، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار ساعة وأربعة دقائق (64 دقيقة)، ويكون جنوباً عنها، ووفقاً لهذه المعطيات فإنه يلزم التأكيد على أن هذه الحسابات خاصة بموقع الرصد والترائي للمرصد الفلكي بجامعة المجمعة، والذي يقع خارج حوطة سدير، كما أن هذه المعطيات تشير إلى أن الهلال قد لا تتم رؤيته علمياً يوم الثلاثاء، وذلك لغروبه قبل الشمس.