السبهان يرد على الصدر بتغريدة.. "فعلاً أنتم سائرون.."

علق وزير الدولة لشؤون الخليج العربي والسفير السعودي السابق في العراق، ثامر #السبهان، على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مقدماً للعراق تهانيه على إنجاز الانتخابات النيابية.

وقال السبهان في تغريدة على تويتر مساء الاثنين"فعلاً أنتم سائرون بحكمة ووطنية وتضامن، واتخذتم القرار للتغيير نحو عراق يرفع بيارق النصر باستقلاليته وعروبته وهويته وأبارك للعراق بكم".

وكان الصدر قال في تغريدة سابقة له إنه يدرس التحالف مع كيانات متنوعة، مثل تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم والجيل الجديد والتغيير في إقليم كردستان والقرار العراقي برئاسة أسامة النجيفي.

وغرد قائلاً: "إننا (سائرون) بـ(حكمة) و(وطنية) لتكون (إرادة) الشعب مطلبنا ونبني (جيلا جديدا) ولنشهد (تغييرا) نحو الإصلاح وليكون (القرار) عراقيا فنرفع (بيارق) (النصر) ولتكون (بغداد) العاصمة وليكون (حراكنا) (الديمقراطي) نحو تأسيس حكومة أبوية من (كوادر) تكنوقراط لا تحزب فيها".