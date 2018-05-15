السعودية: تعذر رؤية الهلال.. الخميس أول أيام رمضان

أعلن الديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا تؤكد تعذر رؤية هلال رمضان اليوم الثلاثاء، وبذلك يكون بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان.

وفي وقت سابق، ذكرت عدد من لجان الترائي والمراصد في سدير والقصيم تعذر رؤية هلال شهر رمضان مع غروب شمس هذا اليوم (الثلاثاء)، في انتظار صدور بيان من المحكمة العليا.

وكان عدد من الرؤاة قد أكدوا صعوبة رؤية هلال شهر رمضان هذا اليوم. كما صرح مصدر مسؤول عن تحري هلال رمضان لـ"العربية" بورود أنباء عن تعذر رؤيته في السعودية. وقال أشهر راصد في السعودية إنه ربما تصعب رؤية هلال رمضان الليلة، الثلاثاء.

كما تعذر رؤية الهلال في فلسطين والأردن والعراق، وتستقبل هذه الدول أول أيام شهر رمضان الخميس.

هذا وكشفت الحسابات الفلكية للمرصد الفلكي بجامعة المجمعة السعودية اليوم الثلاثاء 29 شعبان 1439هـ الموافق 15 مايو 2018 حسب تقويم #أم_القرى، المعطيات الحسابية العلمية للمرصد، أن الاقتران المركزي سيحدث الساعة 2:48 ظهراً، وسيغرب القمر الساعة 6:35 مساءً، عند درجة 286 شمال الغرب، بينما ستغرب الشمس الساعة 6:36 مساءً عند درجة 290 شمال الغرب، وبهذا يكون عمر الهلال عند غروب الشمس ثلاث ساعات وثمانية وأربعون دقيقة (3:48 ).

وبحسب ما ذكره الدكتور مسلم بن محمد الدوسري وكيل جامعة المجمعة، ورئيس مجلس المرصد الفلكي لـ "العربية.نت"، فإن: "يوم الأربعاء 30 شعبان 1439هـ الموافق 16 مايو 2018م ستغرب الشمس الساعة 6:36 مساءً، عند درجة 291، بينما سيغرب #الهلال الساعة 7:40 مساءً عند درجة 290، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار ساعة وأربعة دقائق (64 دقيقة)، ويكون جنوباً عنها، ووفقاً لهذه المعطيات فإنه يلزم التأكيد على أن هذه الحسابات خاصة بموقع الرصد والترائي للمرصد الفلكي بجامعة المجمعة، والذي يقع خارج حوطة سدير، كما أن هذه المعطيات تشير إلى أن الهلال قد لا تتم رؤيته علمياً يوم الثلاثاء، وذلك لغروبه قبل الشمس.