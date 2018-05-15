شاهد قوة الأفواج الأمنية أحدث قطاع في الداخلية السعودية

انطلقت قوة الأفواج الأمنية تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي أحدث قطاع في منظومة الأمن الداخلي السعودي.

ونشر حساب #وزارة_الداخلية_السعودية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو يكشف المهام التي من أجلها تأسست هذه القوة الضاربة في منظومة الأمن السعودي والتي تتسم بقوة عناصرها ومهارتهم في المطاردة واحترافية في مجابهة حرب العصابات وسد منيع أمام المهربين والمتسللين.

قوة الأفواج الأمنية pic.twitter.com/a43CiDGxcs — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) ١٥ مايو ٢٠١٨

وتقوم قوة الأفواج الأمنية السعودية بمهام وعمليات مشتركة بجانب الجهات الأمنية الأخرى حيث شاركت القوة في #عاصفة_الحزم وحماية الحدود في الحد الجنوبي وجمع المعلومات الاستطلاعية.

واعتمد وزير الداخلية السعودي منطقة العمليات المخصصة لدوريات قوة الأفواج الأمنية السعودية بالخط الثاني بعد قوات حرس الحدود السعودي.