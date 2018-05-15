مجلس الوزراء السعودي يرفض نقل سفارة أميركا للقدس

أكد #مجلس_الوزراء_السعودي في اجتماعه، الثلاثاء، رفضه نقل سفارة #أميركا إلى #القدس.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها القرارات الدولية، وأن حكومة المملكة سبق وأن حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني.

وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للحوادث الإرهابية التي وقعت في العراق وأفغانستان والصومال وإندونيسيا وفرنسا، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول الشقيقة والصديقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً موقف المملكة الثابت ضد كل أعمال الإرهاب والتطرف، ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في محاربة الإرهاب، الذي يهدد الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي مستهل الجلسة، عبر خادم الحرمين الشريفين عن خالص التهاني لشعب المملكة ولجميع شعوب الأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة قرب حلول شهر #رمضان.

كما اطمأن العاهل السعودي على جاهزية الاستعدادات ومستوى الخدمات التي وفرتها الدولة عبر مختلف القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والزوار في هذا الشهر.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه برئيس الوزراء في ماليزيا مهاتير محمد.