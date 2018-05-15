مركز الملك سلمان يدشن مشروع إفطار الصائم بالسودان

دشنت سفارة المملكة العربية #السعودية بالخرطوم مشروع " #إفطار_الصائم " الذي يدعمه #مركز_الملك_سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وحضر حفل التدشين نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن ووزير الإرشاد والتوجيه وعدد من القيادات الدينية بالبلاد وتبلغ تكلفة المشروع 500 ألف دولار وتستفيد منه الأسر المتأثرة بالحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنازحين بالخرطوم وسيقوم متطوعون بتوزيع 9500 سلة صائم و40 ألف وجبة إفطار صائم.

وفي حفل التدشين قال السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر أن تلك المساعدات تأتي في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وتعبيرا عن قيم الدين الحنيف، مشيرا إلى مركز الملك سلمان ظل يقدم مساعداته لكل الإنسانية "بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين".

من جهته قال نائب الرئيس السوداني إن العلاقة بين #السودان والمملكة العربية السعودية علاقة راسخة تقوم على مبادئ الدين الإسلامي وليست "سياسية وتكتيكية عارضة لمصالح دنيوية ووصف المملكة العربية بأنها "مركز الإيمان للأمة الإسلامية جمعاء".