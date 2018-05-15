4 مؤذنين جدد يرفعون الأذان بالحرم المكي في رمضان

يساند رجال "مكبرية الحرم المكي" خلال شهر رمضان المبارك لرفع الأذان 4 مؤذنين جدد، تم تعيينهم أمس الاثنين بقرار من الرئيس العام لشؤون #المسجد_الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

ويبدأ جدول أعمال المؤذنين الجدد في شهر رمضان المبارك 1439. والمؤذنين الجدد هم: عبدالله باعفيف، إبراهيم مدني، وتركي الحسني، ومحمد العمري.

ونوه الشيخ السديس بأن هذا التعيين يأتي "امتداداً لاهتمام ورعاية ولاة الأمر - حفظهم الله – بالحرمين الشريفين، وشعيرة الأذان على رأس اهتمامهم رعاهم الله".

يذكر أن اختيار المؤذنين في الحرم يأتي إثر تقييم لجنة مشكلة من رئاسة شؤون المسجد الحرام لعمل اختبارات مكثفة حول جمالية الصوت وأداء المؤذن المتقن، إضافة إلى وجود أساسيات العلم والدين والأخلاق. وبعد الاختيار يخضع المؤذنون الجدد لفترة تجربة عملية من خلال أدائهم للأذان في المسجد الحرام.