أحمد الحامد يتحدث عن دوره بالاحتقان بين رابح وعبدالمجيد

صوته تهادى عبر الأثير لأول مرة عام 1994 عبر إذاعة "إم بي سي إف إم"، فسمعناه بقلوبنا، وهو صاحب تجربة مميزة خلف المايكروفون، بل كان ملهماً لجيل من المذيعين، أطلق عنان نجوميته برفقة الراحل سعود الدوسري.

اليوم يخوض تجربة جديدة قد تكون سلاحاً ذا حدين بإطلالته عبر الشاشة، في برنامج يستضيف فيه ألمع النجوم.

المذيع أحمد الحامد، اسم أشهر من علم في عالم الإذاعة، يمتلك أداء مميزا، وحنكة حوارية مهنية، "العربية.نت" التقته حيث فتح قلبه في الحوار التالي:

ما الذي يختلف بين جمهور الشاشة وجمهور الإذاعة؟

تجربتي جديدة في التلفزيون، لكن بصورة عامة الإذاعة مزيج من خيال، والتلفزيون شاشة بإطار، كل ما على الشاشة ثابت، وكل ما في الإذاعة يوجهه المستمع حسب رغبة خياله.

هل صحيح أن الشاشة عليها قيود أكبر؟

لا توجد قيود، لكن هناك أعراف وثوابت في كل الوسائل، الأخلاقيات الإعلامية تصلح لكل مكان، وهي ضرورة وليست قيوداً.

ألا تخشى أن يقلل أحمد الحامد التلفزيوني من رصيده الإذاعي؟

مرحلة الإذاعة هي مرحلة مختلفة لاختلاف الوسيلة، ما يهمني هو المحتوى، أعلم أن للتلفزيون عوامل نجاح مختلفة، وأعرف بعضها، وسأتعرف على الباقي لاحقاً، فأنا إذاعي ولا أستطيع الحكم على تجربتي التلفزيونية.

ظهورك في قناة جديدة لم تحصد قاعدة مشاهدين ألا تعدها نوعا من المغامرة؟

كل شيء جديد له بداية، وقناة sbc ليست مغامرة نهائياً، بل هي إحدى القنوات السعودية، وكل عوامل النجاح موجودة، من الخبرات والمهنيين، لذا أتوقع لها النجاح، وأعتقد أنها لن تشبه أية قناة أخرى، بعد فترة ليست طويلة سيتعرف المشاهد على قناة لا تشبه إلا نفسها، العمل الإعلامي يحتاج إلى بعض الوقت لتشاهد كل ما فيه، قناة sbc ستبدأ في رمضان لكنها مستمرة في برامج مختلفة ما بعد رمضان.

ترتبط بعلاقات مميزة مع الوسط الفني، ما هي الأسماء التي سنشاهدها في برنامجك؟

وجود العلاقات لا يضمن ظهور كل النجوم، بعضهم لديهم ظروفهم، اليوم لا أنظر لاسم الفنان بقدر ما أنظر للمتعة والحضور للضيف.

جمعتك علاقة مميزة مع الراحل سعود الدوسري إبان انطلاق إذاعة "ام بي سي"، حدثنا عنها؟

سعود رحمه الله، أيقونة إعلامية رحلت مبكراً، وعلاقتي معه علاقة أخوية، جمعتنا قناة واحدة، ومدينة واحدة، وسكن واحد، فقدت أخي لكنه باقٍ في قلبي.

ظاهرة وداع المذيعين ومقدمي البرامج هذا العام كثيرة، هل هي موضة 2018؟

ليست موضة بل حراك إعلامي طبيعي.

بين أحمد الحامد (ليلة خميس) وأحمد (تالي الليل) مشوار طويل، ما الذي تغير فيك؟

بالأسماء يجمعهم الليل، وفي التغيير أتصور أنني أتجه نحو الأفضل، في السابق كثيراً ما بحثت عن أخطاء وعيوب الضيوف، حالياً أبحث عن جمالهم وقوتهم وتجربتهم.

النصيحة التي توجهها للمذيعين الشباب وأنت اليوم من قامات الإعلام في الخليج؟

ليست لدي نصيحة بقدر ما لدي إيمان بقوة التركيز والتدرب دائماً، على أي عمل وفي أي مجال، ليس في الإعلام فقط، بل في كل شيء، أدعو نفسي والآخرين إلى الاستمتاع بما نقوم به.

لدينا اليوم مجموعة من الإذاعات، وأنت تبوأت مناصب إذاعية مهمة، ما هي ملاحظاتك عليها؟

ليست لدي ملاحظات، لكل إذاعة ظروفها، الملاحظات عادة تعطى بعد فهم الظروف، هناك أصوات جيدة وهناك برامج أيضاً جيدة، و وجود هذا العدد من الإذاعات أمر رائع.

هل المذيع الناجح هو حصيلة تجربة أو الموهبة أهم أم التدريب فقط قد يصنع كل ذلك؟

أرى أن جميع هذه الأشياء مجتمعة.

ما هي التجربة التي ندمت عليها في مشوارك الطويل؟

ليست لدي تجربة ندمت عليها، كل التجارب استفدت منها حتى تلك الفاشلة، ما زلت أريد المزيد يا صديقي، لكنني لم أعد مندفعا، أصبحت أرى الأمور بصورة أوضح.

كيف تقيم تجربة شقيقك هاني الحامد؟ وما هي النصيحة التي توجهها له؟

هاني ذو شخصية جميلة، مؤدب وصاحب رأي، ويفكر، وأحب مشاهدته على الشاشة، وأحب عفويته.

برنامج تالي الليل كيف سيكون حضوره؟

أتمنى أن يكون له حضور جميل، كنت أشعر بالاستمتاع أحيانًا كثيرة وانا أحاور الضيوف، هذا مهم جداً.

ما هي أبرز الأسماء التي ستستضيفها؟

أبرز الأسماء أمر يحدده المشاهد، لكل مشاهد رغباته حول الضيف الذي يفضله، ولن أستطيع جمعهم كلهم، لكنني أحاول أن أظهر ما بداخل الضيف من جمال إنساني للمشاهد.

من سيكون ضيفك في أول حلقة؟

الفنان الرائع والخلوق خالد عبدالرحمن.

ما هو السلوك أو العادة التي تحرص عليها في رمضان دون غيره من الشهور؟

في رمضان أحاول أن أصبر، أو أتعلم الصبر، هل تعلم أن الذي يجيد الصبر يجيد الحياة.

اتهمت في فترة بزيادة الاحتقان بين رابح وعبدالمجيد.. ردك؟

لم أزد شيئاً، هما كانا محتقنين، عموماً هذه الأمور تحدث كثيراً بين الزملاء، أهم شيء أن يقدموا لنا أغنية جميلة.

برأيك سبب ابتعاد فناني الصف الأول عن إجراء الحوارات؟

لا أعلم، أحياناً قد لا تكون للفنان الرغبة في الحديث، وسائل الإعلام كثيرة، والطلب عليهم كبير، أحيانا قد تكون الأسباب مادية.