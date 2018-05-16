خادم الحرمين: موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية

أعرب خادم الحرمين الشريفين، #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن إدانة المملكة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من عدوان بشع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تسبب في سقوط شهداء وإصابة أبرياء، داعياً الله عز وجل أن يتغّمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجدد الملك سلمان التأكيد لعباس على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أكد ضرورة بذل الجهد تجاه وقف العنف ضد الفلسطينيين، وقيام المملكة بالدعوة لاجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالجامعة العربية لتوحيد الجهود واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أعرب عباس عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، معبراً عن تقديره للدعم المتواصل الذي يلقاه الشعب الفلسطيني من حكومة وشعب المملكة العربية #السعودية.