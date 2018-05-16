تفاصيل اللحظات الأخيرة لضحايا طائرة المحمية السعودية

سعود بن رجاء الشمري، مدير محمية #الخنفة شمال #السعودية، لاقى حتفه مع زملائه بعد سقوط وتحطم طائرة المراقبة الجوية التابعة للهيئة السعودية للحماية الفطرية أثناء تأدية بعض المنتسبين للهيئة عملهم في المحمية.

الشمري متيم بالبيئة والطبيعة والمحميات، وكان يستمتع بعمله إلى أن وافته المنية في آخر مهمة ذهب فيها لمراقبة إطلاق الحيوانات الفطرية في المناطق المحمية، من الحيوانات الفطرية في محمية الخنفة، والتي بلغت 40 ظبي ريم و50 طائر حبارى، بمشاركة قوة الحماية والعمليات الجوية من الهيئة ومنسوبي الإدارة العامة للمجاهدين.

في قصة أليمة ومأساوية تحدث مع "العربية.نت" شقيق #سعود_رجاء_الشمري قائلاً: "نحن مؤمنون ونحتسب أجر الصبر عند الله، وسعود كان محبوباً من الجميع، ووردتنا اتصالات من كافة زملائه في العمل، ومن أمير منطقة #تبوك، ومن مساعد وزير الداخلية، ومحافظ تيماء، كما تم إبلاغنا بأن الحكومة تكفلت بسداد ديون جميع الشهداء في الحادثة نفسها.

وقال: "سعود في الثلاثين من العمر، ويعمل في إدارة المحمية منذ أربع سنوات، وزوجته حامل، وكان متطلعاً ليرى مولوده الجديد لكن قضاء الله كان أقرب".

وأضاف: "يكفينا فخراً أنه توفي وهو يؤدي واجبه في خدمة الوطن، وكان يحلم باستزراع عدد 10,000 شتلة شجر الطلح في المحمية، أتم منها 700 شجرة، ولكن قضاء الله لم يسعفه لإتمام المشروع والحمد لله على قضائه وقدره".

وتابع قائلاً: "إن آخر لقاء معه كان مساء السبت الماضي، واستأذن لأنه سيذهب إلى المحمية لمراقبة حملة إطلاق 40 غزالا وطيور تم إطلاقها في المحمية، فذهب لمراقبة المحمية، وفجعنا بخبر سقوط الطائرة بعد تحطمها بساعة ونصف".

وأكد أن قضية تحطم الطائرة متابعة من قبل النيابة العامة، فتم أخذ عينات من جثث الضحايا.

ومن مفارقات القدر أن يكتب مدير محمية الخنقة سعود بن رجاء الشمري في تغريدة مثبتة على حسابه في تويتر "لا تعلق سعادتك بغير الله، فإن الحبيب يجفو والقريب يبعد والحي يموت والمال يفنى والصحة تزول ولا يبقى إلا الحي القيوم"، ومن رعته عين الله لن تضره أعين الخلق أسأل الله أن يجعلكم جميعا في رعايته". وتابع المغردون الحديث عن مآثر المتوفين وخصالهم الحميدة.

فيما نعت الإدارة العامة للمجاهدين وفاة منسوبها "مجزع مليح جزاع الشمري" في حين نعت هيئة الحماية الفطرية وفي وفات منسوبيها، مدير المحمية سعود بن رجاء الشمري ورئيس الطيارين جديع بن حسين الشملاني، ومساعد طيار محمد بن مفلح القثامي، الذين وافتهم المنية إثر تحطم طائرة المراقبة الجوية.