رئاسة المسجد النبوي تهيئ الممر المؤدي للسلام على الرسول

أنهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، تهيئة الممر المؤدي للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وذلك باستبدال سجاد الممر بسجاد أخضر بصناعة وطنية فاخرة.

وأوضح مدير قسم السجاد بالمسجد النبوي، بندر الحسيني، أنه جرى تبديل السجاد السابق الذي كان يحمل اللون الأحمر بسجاد أخضر بلغ عدده 250 سجادة، تمتد من باب السلام إلى باب البقيع، وذلك لتقديم كل ما يعين وييسر لزائر المسجد النبوي أداءه لعباداته وتمكينه من أداء السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بكل يسر وسهولة، تحقيقا لتطلعات قيادتنا الرشيدة التي تولي للحرمين الشريفين العناية والرعاية.