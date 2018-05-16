هذا هو سر طريقة "أم جبال" لأشهر مخبوز شرق السعودية

قبيل رمضان، تمتد يد الخبّازة السعودية "شمعة أم جبال" بمهارة وإتقان، لتضع قطعة العجين وبحركة رشيقة من أناملها، تبسطها بحركة انسيابية على صفيح حديدي ساخن، مثبت على أربعة أعمدة، تضع شمعة ذات 48 عامًا، لعدة ثوانٍ فقط، رغيف الخبز الذي يسمى بـ "الرقاق أو المسح" استعدادًا لرفعه بأداة خاصة وتجهيزه لأحد زبائنه.

خبز الرقاق.. إرث شعبي

حنين وشوق يحرك أم جبال وهي تقلّب العجين على لهب النار، وتقلب معها ذكرياتها مع الأيام التي تحلقت فيها حول والدتها "رحمها الله" وهي تخبز على هذا الصاج الحديدي، فهو يحمل رائحة والدتها التي علمتها الخبز عليه، وطريقة صناعته، والاعتناء به.

وتقول أم جبال في حديثها مع "العربية.نت" إن "خبز الرقاق رغم قدمه في التراث الخليجي والسعودي، وتحديدًا لدى سكان المنطقة الشرقية، إلا أن العائلات السعودية مازالت تستخدمه في طعامها، رغم تعدد أنواع الخبز في وقتنا الحالي، واستخدام آلات حديثة وسريعة في صناعته، إلا أن خبز الرقاق المعدّ بطريقة يدوية، لا يزال له سوقه النشط، وكذا الأكلات الخاصة التي يدخل في إعدادها".

ومنذ 25 عامًا، تعمل أم جبال خبّازةً، في منزلها الذي عُرِفَ باسمها بين أهالي المنطقة الشرقية، وسط مدينة الدمام، وتعتبر خبز "الصاج"، أو "الرقاق"، جزءًا من التراث الأصيل في المنطقة، وما زال يعدّ ويُخبز بالطريقة القديمة ذاتها، التي كانت تستخدمها النسوة قبل عشرات السنين.

ويتكون الخبز من الدقيق، بنوعيه الأبيض أو القمحي، والقليل من الملح والسكر والماء الدافئ، ثم يقطع إلى كرات صغيرة، يُرش فوقها قليل من الدقيق، منعًا لالتصاقها وتسهيلا لرّقها وفردها، وهو دائري الشكل، ويبدو شفافًا عند خبزه، وأشارت أم جبال، إلى أن نساء المنطقة الشرقية قديمًا، كنا يعتمدن على الحطب في إيقاد الصاج، المكون من صفيح حديدي متوسط السماكة، بينما الآن تم استبدال ذلك بالغاز.

الرقاق ورمضان

ويدخل هذا الخبز القديم في عدّة أنواع من الأطعمة، مثل "الثريد" أو "التشريبة"، الوجبة التي يشتهر أهالي الساحل الشرقي بطهيها، مشيرة إلى أن الأسر تكثر من أكله مع مرق اللحم والدجاج كوجبة دائمة على مائدة الإفطار والسحور في رمضان، ومن طرق تقديم الرقاق أن يدهن بالسمن العربي ثم يرش فوقه السكر، ليصبح رغيفا لذيذًا، ويبقى هذا النوع من الخبز جافًا وصالحًا للأكل لفترات طويلة.

ومع تسارع نسق الحياة تحافظ أم جبال على حرفتها التي توارثتها عن أمها، بتعليم بناتها طريقة خبز أصيلة لا تزال صامدة نظرا للإقبال الكبير قبيل رمضان على خبز الرقاق، والذي يمتاز برائحته الزكية ومذاقه الطيب الذي كثيرا ما يفتقده المستهلك في الخبز العصري.